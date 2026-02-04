ДАНС разследва от 2 години „Националната агенция за контрол на защитените територии“ и хижата на Петрохан. Това обяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ в студиото на Нова телевизия. Той даде да се разбере, че знае за разследването, защото и той е давал сведения по него.

Куманов разказа за сигнали още от 2022 г. от планинари, спирани от въоръжени мъже край хижата. „Хората са били връщани с обяснението, че територията е забранена“, посочи той.

По думите му около хижата е имало голяма заградена площ с електропастири, бариери, табели за забранен достъп и камери. Куманов твърди, че снимки на въоръжени „рейнджъри“, публикувани на сайта на организацията, са били заимствани от чуждестранни сайтове, което според него е създавало внушение за държавна или официална охрана.

Куманов обясни, че „Националната агенция за контрол на защитените територии“ е сключила споразумение с Министерството на околната среда и водите през февруари 2022 г., малко след регистрацията си. „В него се говори за регулаторни и контролни функции, което е абсурдно, защото такива могат да изпълняват само държавни органи“, заяви той.

По случая е имало проверки от Изпълнителната агенция по горите, която е установила незаконно заграждане. По думите му организацията е създала за кратко време няколко структури с близки имена и цели, които са сключвали споразумения помежду си и с институции.

Куманов бе категоричен, че опазването на природата не може да се извършва чрез сплашване и въоръжена охрана. „Не можеш да убедиш някого, че пазиш природата, ако го застреляш, защото бере гъби“, заяви той.

Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани“ уточни пак по Нова тв, че по време на сключването на т.нар. рамково споразумение между Министерството на околната среда и водите и „Националната агенция за контрол на защитените територии“ той е бил съветник за връзка с природозащитните организации, което му е дало възможност да се запознае с казуса отвътре. „Тези хора не ни бяха познати. След сигнала на Димитър Куманов започнах да се интересувам и тогава видях споразумението“, разказа Ковачев. По думите му документът няма реална правна стойност и не упълномощава организацията да извършва каквито и да било контролни или охранителни дейности.

Той бе категоричен, че държавни функции, включително въоръжен контрол, не могат да бъдат делегирани на неправителствена организация, тъй като това противоречи на закона.

Ковачев заяви, че няма информация организацията да е била полезна с реална природозащитна дейност, като сигнали за бракониерство, незаконна сеч или други нарушения. Вместо това още при преглед на сайта ѝ са се набивали на очи сериозни проблеми. „Самото име имитира държавна агенция, което създава илюзия у хората, че това е официален орган. По мое мнение това е противозаконно“, каза той. Ковачев потвърди и наличието на снимки с въоръжени мъже, маски, джипове и техника, които създават внушение за силова структура.

Според Ковачев след като е запознал ръководството на МОСВ със съдържанието на сайта, министерството е подало сигнал до прокуратурата, тъй като няма правомощия само да разследва подобни действия. Той не разполага с информация докъде е стигнала проверката, но отбеляза, че впоследствие въпросните снимки са били премахнати от сайта.

По думите му не е ясно дали проверката на ДАНС е последвала този сигнал или е започнала по друга линия, но самият факт, че службата се е ангажирала, показва, че дейността е излизала извън обичайното за едно НПО.

Полицията издирва поне двама души, единият от които е непълнолетно момче, във връзка с инцидента край хижа "Петрохан", където бяха открити трима застреляни мъже. Това съобщи БНР, позовавайки се на свои източници от разследването.

По данни на националното радио МВР проверява посоката, в която са тръгнали търсените. Днес ще продължат огледите и на място. Все още се изяснява и конкретната причина за смъртта на тримата мъже.

Има данни, че в хижата са се провеждали събирания, включително детски лагери, както и че сградата е ползвана от организациите "Българска рейнджърска група" и "Национална агенция за контрол на защитените територии", от които са били част и убитите.

Според БНТ полицията издирва и трето лице във връзка със смъртта в хижа "Петрохан". Все още в неизвестност е соченият за собственик на сградата Ивайло Калушев.

Появиха се информации, че се търсят поне 7 човека, както и че има задържано лице от село. Гинци.

Има данни, че той е привличал в групата непълнолетни, дори и малолетни. Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, като са ходили на лагер, ръководен от собственика.

Повече яснота около това как са загинали тримата мъже трябва да даде аутопсията на телата. Водещите версии са убийство или ритуално самоубийство.