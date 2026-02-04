На „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. За срещата дойдоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

Консултациите при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен министър-председател продължават и днес. "С последните промени в Конституцията трябва да извървим този път. За мен задължителното е да проведа разговори с парламентарните групи", каза Йотова. По думите й целта е обща - честни избори, да се върне доверието към гражданите към изборите.

"Ще изпълня конституционните си задължения и ще посоча един от казалите "Да", каза Йотова. "Ще взема под внимание всяка ваша дума, но решението ще бъде мое", обясни още Йотова и напомни, че се прави всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след Великден.

"Цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация вие сте поставена. Политическите сили, които промениха Конституцията си посипват главата с пепел. Вие нямате свободен избор, не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция", каза Стойнев.

По-рано тя се срещна с представители на "ДПС–Ново начало".

В 13:00 ч. предстои Йотова да се срещне с представители от „Има такъв народ“.