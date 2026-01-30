Партия няма да правя преди изборите. Това каза бившият президент Румен Радев в ефира на БНТ и предаването "Панорама".

По думите му стана ясно, че ще участва на вота с вече съществуваща политическа формация.

"Много важно - президентският пост е в сигурните ръце на г-жа Йотова. Мнозинството в последните два парламента отряза драстично президентските правомощия. Това, да остана на поста, щеше да е най-удобният вариант за тях.

Българите искаха да сложат край на този модел. Поисках прошка, защото девет години са много време. Допускал съм грешки. Доверявал съм се на грешни хора. За тези години тези, които чакаха да създам партия - тяхното търпение е било под изпитание", подчерта Румен Радев.

"Девет години ходих из цялата страна. Хората настояваха да създам партия. Очаквах обаче политическата класа да отговори на очакванията на гражданите. Сглобката уби надеждата на българите. Затова стигнахме до тази патова ситуация. Да влезеш избори в този момент не е добре.

Нито за момент не съм използвал поста си като президент за да правя партия. По градове и села - думите ги чувах отвсякъде. Г-н президент, създайте партия", каза още той.

"Завъртяло се е някакво име и веднага е запазено. Тези хора пречат по всякакъв начин. Преди няколко месеца се е създала и друга. Затова не давам никакви детайли. Искам да дам хората време за реакция. Българското законодателство дава много ясен краен срок за обявяване на листите. Преди това няма да давам детайли.

Отнема няколко месеца да се регистрира собствена партия. Не мога да разчитам сега да създавам партия. Но няма да давам повече информация. Влизам в политиката за това, но партия ще правя след изборите", каза още Радев.

Не съм се договарял с Илияна Йотова кой да е служебен премиер. Тя има огромен опит и решението е нейно", посочи той.