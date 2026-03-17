Шофьори на линейки в Бургас протестират заради голямите на брой глоби, наложени от полицията за превишена скорост и преминаване на червен светофар.

Според служителите на Центровете за спешна помощ в Бургаска област, фишовете за януари и февруари са над 120. В края на миналата година се е провела среща с институциите за решаването на проблема, но по думите им, това не е дало резултат. Шофьорите негодуват срещу наказанията, тъй като тяхното движение по пътищата е полза на пациентите. Те настояват за решаване на проблема на ниво Министерски съвет.