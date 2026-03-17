25-годишна жена от пазарджишкия град Ветрен е обяснила, че в апартамент в бл. 602 в ж.к. «Меден Рудник», с нож от познат мъж са й нанесени прорезни и прободни рани в областта на ръцете, гърдите и задната част на тялото. Нараняванията не са били с опасност за живота й. Съобщението за инцидента е получено късно вечерта в понеделник в Четвърто Районно управление – Бургас от «Шокова зала» при УМБАЛ – Бургас, където е пристигнала пациентката. В резултат на бързите полицейски действия е задържан извършителят, който е 23-годишен криминално проявен мъж от с. Братово, обитаващ апартамента в бл. 602 под наем. Пострадалата жена е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас. Причините за деянието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.