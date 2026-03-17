Специализирана полицейска акция се провежда от ранните часове на деня на територията на Бургас. Операцията е насочена срещу купуването на гласове, битовата престъпност и разпространението на наркотици, съобщиха от полицията.

Към момента са задържани общо 10 души. Двама от тях са арестувани по подозрения за участие в схеми за купуване на гласове. Един човек е задържан заради разкриването на лаборатория за производство на синтетични наркотици, а друг - за притежание на крадени вещи.

В хода на акцията са образувани и пет преписки, свързани с наркотици. Освен това едно лице е обявено за общодържавно издирване.

Полицейските действия продължават, като се очаква допълнителна информация по случая.