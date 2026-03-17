Днес минималните температури ще бъдат от 0 до 5 градуса, по Черноморието - до 3-4 градуса, а в София около 1 градус. Сутринта в ниските места и по Черноморието ще има намалена видимост. По-гъсти ще бъдат мъглите в поречията на реките Струма, Марица и Тунджа.

Следобед облачността ще се увеличава от запад на изток. В Западна България ще завали дъжд, а в източните райони ще бъде предимно облачно. Вятърът ще бъде слаб, със скорост до 20 км/ч, от изток, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Вторник ще бъде последният ден от поредицата топли дни у нас. През следващите дни ще започне постепенно застудяване. Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, по Черноморието – до около 11-12 градуса, а в района на София – 13–14 градуса.

Времето в планините

Над планините преди обед ще има разкъсана облачност. Следобед над Рила и Пирин ще превали слаб дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще духа от североизток със скорост до 20 км/ч.

Максималните температури над 2500 м височина ще бъдат около -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 2 до 3 градуса.

В средата на седмицата - сряда и четвъртък - ще се задържи облачно със слаби валежи. В Северна България дъждът временно ще преминава в сняг.

Над Балканите облачността ще бъде предимно значителна. Денят ще започне с валежи от дъжд и сняг в северозападните райони. До края на деня валежите ще обхванат западната половина от полуострова, главно в северозападните райони и по високите върхове ще са от сняг. Дневни температури: за София – 12 градуса, Истанбул и Белград – също 12, Солун, Скопие и Букурещ – 14 градуса, Атина – 17.