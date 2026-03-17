На 17 март Християнската църква почита и паметта на Св. преп. Алексий, човек Божий.

Той е роден в Древен Рим по време на управлението на Теодосий Велики. Родителите му решили да го оженят много рано, въпреки неговото намерение да се отдаде на Бога. Преди сватбата на Алексий му се явил му се Св. Павел, който му казал: "Този, който обича баща и майка повече от мен, не е достоен за мен".

Пред самия олтар Алекси погледнал кръста с угризения, след което безмълвно напуснал църквата, като изоставил всичките си близки.

Прекарал 18 години в манастир в Сирия. Там станал много уважаван свети човек, чието тържествено и безмълвно посвещение често било тема на много дискусии не само между монасите, но и в обществото, на което служел.

Укривал своята самоличност

Почти целия си съзнателен живот светецът, в името на своето обещание към Бога, прекарал в мълчание и укривал своята самоличност. Наказанията и лишенията, на които сам се подложил заради колебанието си, били прекалено жестоки и забулени в мълчание.

Званието "Божи човек" той получил след смъртта си поради своето себеотрицание и пълно отдаване в служба на Бога.

Днес имен ден празнуват всички с имената Алеко, Алекса, Алексия, Алексей, Алекси и Алексий, както и производните им имена.