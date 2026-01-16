Към 16 януари 2026 г. процесът по обмяна на банкноти и монети от левове в евро протича нормално, в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни и логистични планове. това съобщиха от Българската народна банка /БНБ/.

Към отчетната дата общият обем на българските левове в наличнопарично обращение възлиза на 13.0 млрд. лева. Това представлява около 58% изтегляне на наличнопаричното обращение в левове спрямо началото на 2025 г.

Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 4.3 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.