Да бъде въведена “бърза писта” за жалбите, които постъпват при омбудсмана и са свързани с нарушени потребителски права и необосновано увеличение на цени след въвеждане на еврото се договориха общественият защитник Велислава Делчева и временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Поводът за това са зачестилите сигнали до омбудсмана за поскъпване на храни, стоки и услуги, както и общественото недоволство от неясни търговски практики, липса на прозрачност в ценообразуването и опасенията на гражданите, че преходът към еврото се използва за изкуствено завишаване на цени.

“Въвеждането на еврото не може да бъде извинение за ценови натиск върху хората. Нашата цел е сигналите да се обработват бързо и с реален резултат”, каза омбудсманът. “КЗП реагира на всеки сигнал с проверки и всички последващи действия в рамките на закона срещу нарушителите”, увери Александър Колячев.

В рамките на договорената “бърза писта” омбудсманът ще изпраща към КЗП жалбите, а Комисията ще ги разглежда с приоритетен срок и последващо информиране за резултатите.