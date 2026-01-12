Националният съвет на Българската социалистическа партия (БСП) обяви, че ще проведе конгрес на 7 и 8 февруари, на който ще бъде прекратен мандатът на настоящия председател Атанас Зафиров и ще бъде избран нов лидер на партията. Това съобщи Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение на БСП, в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Въпреки това, самият Атанас Зафиров заяви, че няма намерение да подава оставка и смята, че конгресът трябва да се проведе след изборите, за да не попречи на подготовката на партията за вота.

Габриел Вълков, който е сред възможните кандидати за нов председател, посочи, че ако получи доверие от структурите на партията, ще се включи в надпреварата за лидерския пост, но не счита, че всичко трябва да бъде на всяка цена. Той подчерта, че бъдещето на партията ще зависи от това дали ще бъдат взети ясни и решителни позиции, особено по важни въпроси като прогресивния данък.

По думите му, Атанас Зафиров не е успял да отстоява някои от решаващите политики на партията, като например прогресивния данък, което е довело до неговото отслабване в партията и евентуална оставка.

На въпрос за снимката, разпространена от ПП-ДБ, на която Атанас Зафиров влиза в кабинета на Делян Пеевски в Народното събрание, Вълков отговори, че Зафиров обяснил, че визитата е била с цел да отстоява левите политики в правителството, и че не е усещал влияние от страна на „ДПС-Ново начало“.