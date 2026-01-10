За днешното заседание на Националния съвет на БСП съобщиха от партията на официалната си интернет страница. То бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

На 16 декември членовете на Изпълнителното бюро мотивираха решението си за оставка като акт на колективна отговорност, след като кабинетът "Желязков", в който участва БСП, подаде оставка. Тогава на поста си остана само председателят Атанас Зафиров.

Очаква се на "Позитано" 20 да "бъде горещо" и да се иска оставката на председателя Зафиров. Председателят на Младежкото обединение Габриел Вълков го призова за това в навечерието на пленума.

Преди дни от БСП-София поискаха спешно свикване на конгрес и избор на нов председател.

Такива са исканията и на младежката организация на левицата.

Затова основният спор ще бъде дали да се свика "бърз конгрес" - преди изборите, или не.

Според Атанас Зафиров обаче "бърз конгрес ще разпилее силите на партията". "БСП за пореден път е заплашена да се отдаде на любимия си спорт на вътрешни боричкания, удари по кокалчетата и безсмислени интриги. Искам ясно да заявя - не съм пожизнен председател на БСП, не живея с усещането за самодостатъчност, но истинският анализ за левицата и нейната политика и проблеми трябва да бъде направен след изборите", бе категоричен Зафиров в интервю за "Дума".



„Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, казаха от БСП.



„Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии“, каза председателят на партията Атанас Зафиров в интервюто пред в. „Дума“.