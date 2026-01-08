Избори може и да няма, а БСП да направи експертно правителство.

Такава теза разви политическият пиар Нидал Алгафари в ефира на "Денят на Дарик", където коментира актуалните вътрешнополитически теми. Той изрази позициите си по въпроса дали ще бъде съставено редовно правителство в рамките на настоящото Народно събрание, както и какво ще се случи по време на процедурата с връчването на мандатите от страна на президента Румен Радев.



„Много зависи коя ще бъде третата политическа формация, която президентът Румен Радев ще избере и дали ще успее да състави правителство. Първата и втората политически сили заявиха, че няма да направят правителство. С усещане съм, че третата политическа формация ще подходи държавнически и ще състави кабинет от хора, които са експерти. Със сигурност президентът няма да даде третия мандат на първата политическа сила, нито на тези, които нарича шарлатани, нито на „Възраждане“. Отиваме към партии като ДПС-НОВО НАЧАЛО, на които няма да даде, за да не взриви улицата. На МЕЧ, ИТН и „Величие“ би било невъзможно да съставят правителство. Единствените, които могат да съставят експертно правителство, ако подходят държавнически, са БСП“, заяви Нидал Алгафари.



„Ако от БСП предложат вариант, при който министър-председателят да бъде добре приет от всички формации, и кабинет от доказани експерти – смятам, че биха получили подкрепата на ГЕРБ, ДПС-НОВО НАЧАЛО и една част от ПП-ДБ. ИТН вероятно биха размислили. Със сигурност може да бъдат подкрепени от „Величие“, които знаят, че при следващи избори няма да припарят до прага на Народното събрание“, каза още той.



„При такъв сценарий няма причина да има протести. Трябва да заличим всички политически партии в България, ако протестите ще са на този принцип. Трудно ще е да се угоди. Не е изпълнимо ГЕРБ и ДПС-НОВО НАЧАЛО да не припарват до властта. Протестът излезе срещу двама политици, на които бе наложен лош имидж в социалните мрежи. ГЕРБ има 700 000 избиратели и ДПС има над 300 000 избиратели, и протестът не може да бъде срещу тези избиратели. Да се твърди, че протестът не иска нито една политическа формация, няма как да стане. Не може да гледаме само на тези, които излязоха на улиците. В най-добрия вариант на протестите имаше 200 000 човека“, изтъкна политическият пиар експерт.



„Имаше напрежение в държавата, което се насложи и бе яхнато от тримата "тенори-певци" – Божанов, Мирчев и Василев. Не можем да кажем, че всички избиратели на ДПС са платени, със сигурност не всички избиратели на ПП-ДБ са купени. Почти всички политически формации в България са участвали в търговията на гласове. Колкото и да се купува, не са такива цифрите, които ги разсъждават и обсъждат някои политически лидери“, заяви Алгафари.



„Румен Радев няма да направи партия до следващите избори. Ако щеше да го прави, щеше досега да е стегнал редиците. Трудно е да събереш личности, които да поставиш на първите редици в листите си. Не можем да извадим хора без минало в България. Да вземеш само млади момчета и момичета – нямат достатъчния опит и мъдрост в себе си. Имат голяма енергия, но тя не е достатъчна. Не смятам, че Радев ще хвърли държавата в двойни избори. На Радев най-добре му стои да говори като опозиция, за да избира времето и мястото, на което да говори, и да се скрие в президентството, когато не му отърва“, заяви Нидал Алгафари.



„Гласоподавателите на БСП ще намалеят и ще бъдат с по-малко народни представители. Със сигурност ДПС ще получи гласовете и на АПС, така че по-скоро те ще увеличат. ГЕРБ ще запазят или увеличат. Не съм сигурен дали за ПП-ДБ ще се гласува така масово, както те си мислят. АПС и „Величие“ няма да влязат в следващия парламент, най-вероятно и ИТН няма да влезе. „Възраждане“ след еврото ще се свие малко. Ще стигнем до идиотска ситуация, в която никой няма да иска да прави коалиция с никого, защото всички мостове бяха скъсани“, смята Алгафари.



„Най-добрият вариант ще бъде, ако БСП получи мандат да направи експертно правителство. Политиците трябва да започнат да си говорят нормално. Политиката е изкуство. Трябва да преценим дали трябва да се лашкаме от избори на избори. И дали сме толкова богати да плащаме по 50 милиона евро за избори. Има достатъчно експерти, приети от всички партии, които да създадат кабинет. Въпросът е дали ще им се дадат 100 дена и да покажат, че работят за държавата и хората, а не за тясно партийни интереси“, коментира той.



„Експертното правителство е единственият вариант, защото ако отидем на избори, нищо няма да се промени. Това с осем пъти избори вече го играхме. От ПП-ДБ трябва да преценят политическата реалност и да я приемат. Сглобката не беше много далече в миналото. Тогава те си бяха най-първи приятели и с Борисов, и с Пеевски – разбираха се. Смятам, че е логично БСП да получи мандата и да изкарат кабинет, на който да кажат всички „да“. Ако този кабинет прави машинации, то хората ще излязат и ще ги съборят, а не да поставяш още в началото червени линии“, смята Нидал Алгафари.



„Един Петър Кънев би бил много добър министър-председател, защото е добре приет от всички политически формации. Това е човек на години и с опит. Той има добри познанства. Той може да говори с всички, защото е в добри отношения с Радев, както и с хора от ГЕРБ, ДПС-НОВО НАЧАЛО и МЕЧ. Ако му се намерят добри експерти и са достатъчно разноцветни от политическите формации, то можем да изкараме и дълго време“, смята политическият пиар експерт.



„Не мога да се сетя за политическа формация, която да прави дясна политика. Всички излизат и първо казват, че вдигат пенсии и заплати. Може би до някаква степен НДСВ беше единствената партия, която правеше дясна политика.“



„Обидите с тиквата и прасето са нагнетяване на напрежението, което се отпуши в едни красиви митинги, които докараха държавата дотам, където никой не знае. Г-н Борисов е човек с безумно много опит в България и чужбина, той е разпознаваем. Не стана премиер, защото се създаде напрежение преди това с историите, които създадоха около него. ИТН и БСП бяха поставили условие да не е Бойко Борисов, за да се оправдаят пред своите избиратели. Никой не може да отрече, че Росен Желязков е добър министър-председател, това не могат да го отрекат и протестиращите. Много по-лесно е да се обадиш по телефона на Урсула, Макрон или Ердоган. Борисов има опит и има контактите, той е разпознаваем и в чужбина. Бойко Борисов трябваше да бъде министър-председател. Явор Дачков е интелигентен човек, който е прочел вагони с книги, той не е простак и беше логично Борисов да даде интервю пред някого от другата страна. Явор Дачков е за Русия и смята, че Европейският съюз, НАТО и еврото не са добри неща за България. Аз лично гледах два пъти интервюто на Бойко Борисов пред Явор Дачков, защото ми хареса. Дачков задаваше сложни въпроси на Бойко Борисов, имаше шахматна игра между двамата, защото Борисов се опита да не се хлъзне и да не отговори директно“, смята Нидал Алгафари.



„За политици от калибъра на Бойко Борисов и Делян Пеевски не трябва да са на всяка манджа мерудия. Може да дават интервю веднъж в годината и то да се гледа и чака с интерес. Иначе имиджът пада. Да вземеш такова интервю в някои държави, журналистите получават изключителни премии за такъв тип интервюта, именно защото са редки. Това е проблем на цялата ни държава, а не само на двамата лидери Борисов и Пеевски, проблем е за Радев, прокуратурата и др.“, заяви още той.



„Институциите си имат говорители. Тяхната работа е да изведат фактите, не да ни пълнят новините. Лидерите на партиите у нас би трябвало да си имат говорители, които да отговарят на журналистическите въпроси 24 часа. Трябва да имат говорители, които да поемат ударите на журналистите. Едва тогава, когато говорителят не може да отговори на въпроси, тогава да се появи големият играч“, смята Нидал Алгафари.



„Една частна медия може да прави каквото си поиска, защото те си имат политика. Ако телевизията е частна собственост на г-н Пеевски, то той може да си назначава и уволнява, когато иска. В bTV или в NOVA не знам да не са показвани всички гледни точки, същото важи и за Дарик, в това число и за БНТ. В тези медии се канят всички политически формации“, каза още той.



„Ние сме тези, които инвестираме много пари в гръцката, турската, египетската и малдивските икономики. Вижте нашите курорти. Хората не са чак толкова зле. Дори за тези, за които се твърди, че са най-зле, хвърлят на ало-измамниците хиляди през балкона. Оставихме поколение, което да идолизира мутрите и чалга фуриите“, заяви Алгафари.



„Нашият лев е бил свободен за много малко време. Винаги сме били вързани за друга валута. Левът е от 140 години, а българската държава си има голяма история. Има го психологическият ефект, че преди си получавал 2000 пари, а сега получаваш 1000 пари. А цените, като ги плащаш, не виждаш, че преди си плащал 20 пари, а сега 10 пари. Марката и франкът също изчезнаха“, коментира Нидал Алгафари.



„Венецуела, която има най-големите запаси от нефт, мед, желязо и волфрам, е една от най-бедните държави. От другата страна на монетата имаме държави като Катар, ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия, които имат по-малко петрол. Вижте как са осигурени гражданите на Катар, ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия и с какви пари и с какви къщи разполагат. Очевидно има нещо неправилно в поведението на Николас Мадуро и неговата клика там“, заяви още Нидал Алгафари в интервюто за "Дарик".