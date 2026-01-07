Жена загина в Минеаполис след стрелба, в която са участвали служители по имиграционните служби, провеждащи операция в сряда, предава Си Ен Ен.

В изявление на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ се казва, че „насилствени бунтовници са въоръжили“ превозно средство и са се опитали да прегазят служителите.

„Имиграционен служител, страхувайки се за живота си, живота на колегите си от реда и безопасността на обществеността, е произвел защитни изстрели“, се казва в изявлението.

„Той е използвал обучението си и е спасил собствения си живот и този на колегите си,“ добавят от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Това става на фона на национално усилие на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис, съобщиха два източника от правоохранителните органи пред Си Ен Ен.