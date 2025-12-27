През 2025 г. България всъщност влезе в ЕС. Така редакторът на Money.bg Явор Николов започна своята равносметка за годината. В празничното издание на предаването неговите редактори разкриха своя обзор на актуалните теми за годината.

"Минали са 18 години, но влязохме в ЕС. Отключихме годината с хора, които минават през границата - вече сме в Шенген. Това беше нещо изключително важно, което обаче отключи един друг разговор. Завършваме годината с това, че на 31 декември, като свърши денят - Румен Радев, заря, хоро и т.н., междувременно ще сме в Еврозоната. Това ще бъде моментът, в който България за няколко часа ще бъде с изцяло кешова икономика", разказа Николов пред Bulgaria ON AIR.

В края на разговора редакторът говори и за така наречения от него "Ренесанс на отбранителния сектор на Европа".

"Макар и през танкове, бомби, изтребители и снаряди, може би най-накрая ще видим тази така необходима реиндустриализация на Европа, която ще даде възможност на нашия континент да бъде не просто едно много богато място, което обаче е беззащитно без останалия свят, а ще бъдем отново достатъчно независими в индустриално отношение, че да можем да чертаем сами своята съдба и да следваме своя път", заключи Николов.