Дори и да няма възможност да се образува служебно правителство, дори всички от т.нар. домова книга да откажат да са служебен премиер, то правителство ще има. Това обяви в "Още от деня" по БНТ конституционният съдия Орлин Колев. Хората трябва да са спокойни, България ще има правителство и това ще е правителството на Росен Желязков, каза още Колев, който е и доктор по конституционно право.

Според неговата теза, кабинетът "Желязков" остава до ново правителство - без значение дали служебно или редовно Аргументът му е в чл.111 от конституцията. Там изрично е посочено, че "Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет". Въпросният текст на практика иска да каже, че няма как да има прекъсване на управлението и липса на правителството, независимо от причините. Той посочва, че кабинета отказва, независимо дали му е гласувано недоверие, дали му е гласувана оставката и дори при прекратяване на правомощията заради смърт на министър-председател.

До обсъждането изобщо на тази хипотеза се стигна след като много политици обявиха, че заради промените в конституцията и заради късия списък от избор за служебни премиери, може да се стигне до всеобщ отказ и до конституционна криза.

Трима от общо 10-те възможни кандидати за служебен премиер вече на практика отказаха. Това са управителят на Българската народна банка Димитър Радев, председателят на Народното събрание Рая Назарян и омбудсманът Велислава Делчева.

Така възможните за поста остават подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

Хипотезата за оставането на кабинета "Желязков" може да стане актуална, ако и всички те откажат.