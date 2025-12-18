Премиерът в оставка Росен Желязков е в белгийската столица Брюксел за среща на върха с евролидерите. В навечерието на приемането в еврото като нова разплащателна валута в България, Желязков подари комплект български евромонети на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса", каза министър-председателят в оставка.

Желязков изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Премиерът в остаква изтъкна значението на конструктивния диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката. По думите му, тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.

Желязков запозна фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство, като изтъкна, че членството ни в еврозоната е последната стъпка на страната ни към пълната европейска интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.

“Подкрепата на европейските институции за членството на България в еврозоната има своята ключова роля за успеха на страната ни по пътя към пълна интеграция. Тя е ясен знак за доверието на нашите партньори и признание за последователните усилия на България да изпълни всички критерии”, каза Желязков и в разговора си с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел.

Желязков специално благодари на Мецола за нейната последователна и активна подкрепа за България както по отношение на еврозоната, така и за Шенген.