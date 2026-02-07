Индексът на тържищните цени (ИТЦ) у нас отбеляза ръст от 1,38% тази седмица и достигна 2,497 пункта спрямо 2,463 седмица по-рано, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Базовото равнище на индекса е 1,000 пункта от 2005 г.

Сред зеленчуците най-силно е поскъпнало зелето – с 22,64% до 0,52 евро/кг, и тиквичките – с 21,78% до 2,55 евро/кг. Чушките също са поскъпнали значително: зелените с 16,31% до 2,51 евро/кг, червените – с 9,77% до 2,45 евро/кг. По-скъпи са още краставиците – с 10,48% до 2,51 евро/кг, картофите – с 8% до 0,54 евро/кг, и морковите – с 1,35% до 0,60 евро/кг.

Поевтиняване се наблюдава при зрелия лук кромид – с 12,24% до 0,43 евро/кг, и доматите – с 3,43% до 1,86 евро/кг.

При плодовете ръст има при всички наблюдавани позиции. Най-голям е той при бананите – с 9,4% до 1,56 евро/кг, следвани от лимоните – с 5,93% до 1,75 евро/кг. По-високи са цените на портокалите – с 3,81% до 1,20 евро/кг, ябълките – с 3,79% до 1,15 евро/кг, и мандарините – с 3,69% до 1,35 евро/кг.

Сред млечните продукти кравето сирене поскъпва с 1,82% до 6,26 евро/кг, а кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,5% до 9,60 евро/кг. Киселото мляко (3 и над 3% масленост) поевтинява с 4,01% и се продава по 0,67 евро за кофичка от 400 г, а прясното – с 2,91% до 1,20 евро/л. Кравето масло (125 г) също е по-евтино – с 2,04% до 1,63 евро за пакет.

Сред месните продукти замразеното пилешко е поевтиняло с 0,73% до 3,54 евро/кг, докато яйцата (размер М) са скочили с 2,8% до 0,22 евро за брой.

При хранителните продукти на едро поевтиняват още оризът – с 0,85% до 1,64 евро/кг, брашното тип 500 – с 3,15% до 0,80 евро/кг, и зрелият фасул – с 0,56% до 2,15 евро/кг. В същото време поскъпнаха олиото – с 2,14% до 1,72 евро/л, захарта – с 0,65% до 0,93 евро/кг, и лещата – с 1,55% до 2,10 евро/кг.