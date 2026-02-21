Пореден етап от възстановяването на велоалеята към кв. „Сарафово“ се осъществява в момента

400 изливни пилота ще укрепят ската и ще дадат нивото на велоалеята, съобщи кметът Димитър Николов, който на място огледа как върви работата.

Около 1,3 км. е дължината на трасето, което трябва да се укрепи и възстанови. За да се предпази алеята от морската абразия ще бъде направено и заскаляване, което е с ширина от 10 метра. Екипите, които работят на терен вече направиха аварийно укрепване и нова скална бронировка в началото на алеята.





