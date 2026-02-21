Централната избирателна комисия (ЦИК) определи с решение от днес възнагражденията на членовете на Районните избирателни комисии (РИК) и Секционните избирателни комисии (СИК)/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

В изборни райони с брой на секциите до 400 включително председателят ще взима 1352 евро; заместник-председателят - 1284 евро; секретарят -1284 евро; член на комисията - 1220 евро.

В изборни райони с над 400 секции председателят ще взима 1470 евро; заместник-председателят - 1397 евро; секретарят - 1397 евро; член на комисията - 1327 евро.

На членовете на РИК се изплаща еднократно допълнително възнаграждение в размер на 150 евро за подготовка на материали, за обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на СИК, приемане на протоколите на СИК с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и на РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК.

Еднократно възнаграждение ще получат членовете на СИК/ПСИК в страната. Председателят на комисията ще получи 185 евро; заместник-председателят - 170 евро, секретарят - 170 евро, а членовете на комисията по 156 евро.

Членовете на СИК и ПСИК, които са участвали в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение в предизборния ден, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. Членовете на СИК/ПСИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро.

За подпомагане на дейността на РИК може да се наемат специалисти - експерти към Районната избирателна комисия с възнаграждение от 955 евро месечно, както и специалист – технически сътрудник към РИК с възнаграждение 682 евро месечно.

ЦИК откри процедура за възлагане на обществена поръчка за разяснителна кампания за предсрочните парламентарните избори на 6 февруари.