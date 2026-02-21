Абонатите, които са подали основателни жалби за завишени сметки за ток, ще бъдат компенсирани, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на инспекцията на напредъка на ремонтните дейности в ПАВЕЦ „Чаира“.





Той уточни още, че вчера е провел среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, който го е информирал как върви работата по проверките на декемврийските сметки, за които има много оплаквания.





По думите на Трайков проверките продължават, като окончателните резултати се очакват до края на февруари или началото на март. Той посочи, че случаите са различни, но значителна част от жалбите са основателни. След изясняване на причините ще бъдат предвидени компенсации за засегнатите потребители.

Министърът уточни още, че се извършва анализ на софтуера на билинг системата в независима лаборатория, за да се установи какво е довело до разминаванията в начислените суми.