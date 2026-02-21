Българската състезателка по биатлон Лора Христова завършва своето участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина с 14-о място в масовия старт при жените на 12.5 километра, предава Гонг.бг

Достойното ѝ представяне продължи и в последния ден от състезанията. Тя имаше шанс за отличие, но последната стрелба се оказа препъникамъкът за нея. Въпреки това, Христова вече е герой за България, след като спечели бронзово отличие от тези Игри на 15 километра.

Другата ни представителка Милена Тодорова завърши 20-а в масовия старт.

Лора Христова започна много добре със стрелбата, направи три последователни чисти в състезанието, но талантливата ни състезателка се пропука в последната, когато допусна две грешки. Така, от третото място тя изпусна мястото за медал.

Милена допусна повече грешки в стрелбата, не успявайки да свали пет мишени, а това ѝ отреди 20-а позиция. Тя, обаче, има четвърто място в спринта на 7.5 километра.

Състезанието се проведе при силен снеговалеж.

Златото в дисциплината отиде при Осеан Мишлон, която завърши с време 37:18.1 минути. Среброто отиде при Жулия Симон (Франция). След тях се нареди Тереза Воборникова, която донесе първи медал за Чехия от Игрите.