Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди днес 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори. Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март. Сред отложените региони е и Бургас.

Областният съвет на БСП в Бургас ден по-рано проведе заседание, на което беше подредено челото на листата за предстоящите избори. След обсъждане и гласуване членовете на съвета дадоха доверие на младия председател на БСП Карнобат Аспарух Иванов, който застава начело на листата.

На второ място е дългогодишният член на бургаската партийна организация Паруш Парушев. Соченият предварително за фаворит и вероятен водач Николай Тишев остана на четвърта позиция.