Всички евромонети изглеждат по идентичен начин в лицевата си част - с числото на номинала, но всяка държава от еврозоната има своя национална страна на монетите, на която са изобразени специфични символи. Българските евромонети съчетават европейската идентичност на общата валута с ясно разпознаваеми национални символи, които представят историята, духовността и културното наследство на страната. Националната страна на българските евромонети следва визуална концепция за запазване на разпознаваеми образи, което подсилва присъствието на България в Европа. Така парите не са просто средства за разплащане, а са носител на културни послания.

Монетите от 2 евро носят образа на Паисий Хилендарски – възрожденски будител и духовник, автор на "История славянобългарска". На лицевата страна присъства надпис "БЪЛГАРИЯ“ на кирилица, а около изображенията са разположени дванадесетте звезди на Европейския съюз. Монетата включва също така надпис "ЕВРО“ и годината на емисията. На гурта е изписано "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", като надписът е разположен в двете посоки – елемент, който допринася както за разпознаваемост, така и за защита от подправяне.

На монетите от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски – небесният закрилник на българския народ и основател на Рилския манастир. И тук се съхранява традиционният европейски дизайн с национален елемент: надпис "БЪЛГАРИЯ", допълнен от надпис "ЕВРО" и годината на емисията.

Монетите от 1 до 50 евроцента, изобразяват емблематичния Мадарски конник, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Символът е представен в стилизирана форма, а около него присъстват изписани на кирилица "БЪЛГАРИЯ" и "стотинки". Монетите се отличават и с различни цветове и размери, съобразени с общоевропейските стандарти – биметални за 1 и 2 евро, златисти за 50, 20 и 10 евроцента и медни за най-ниските номинали. Размерите варират от 25,75 мм за монетата от 2 евро до 16,25 мм за 1 евроцент, което улеснява разпознаването им при ежедневна употреба.