Последните седмици бяха преломни, чухме гласа на гражданите - това бе първият коментар на председателя на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров след подадената оставка на правителството вчера.

"Коалиция "БСП-Обединена левица" стана част от съвместното управление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. Правителството подаде оставка, водено от отговорността пред гражданите на България именно за тази стабилност и обществено спокойствие. Исторически БСП и партиите от Левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните ни интереси. В това управление бяхме с увереността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата - социалната, здравната, икономическата и финансовата", посочи Зафиров след Коалиционен съвет на Левицата.

Той посочи, че това съвместно управление е било един оправдан опит за запазване на националния облик и ценности и изброи направеното и постигнато от тях:

"За по-малко от година ние успяхме да се преборим за провеждането на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, повишение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания. Обявихме война на "къщите на ужасите" за стари хора, започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички инфраструктурни проекти. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, както и изграждането на спортни съоръжения в цялата страна. Направихме и редица мерки за овладяване на водната криза. Спряхме продажбата на оборудването за АЕЦ "Белене" и запазихме въозможостта за неговата реализация. Стартирахме работата на редица национални съвети и комисии по жизненоважни политики, които не бяха заседавани в продължение на години", допълни Зафиров.

Той заяви, че никога не са спирали да чуват протестите. "И този път също ги чухме. В тях участваше активно младото поколение - това е поколението на нашите деца, част от нашето поколение също беше на тези протести. Последните седмици бяха преломни, управляващото мнозинство показа, че умее да чува гласа на гражданите и може да действа адекватно в интерес на обществото. Още през януари миналата година отбелязахме големия разлом между политици и граждани и ниската представителност на властта заради отказа на големи групи от хора да гласуват в изборния процес", каза още той.

Между партийното и националното, ние избрахме националното, заключи председателят на БСП.

"БСП-Обединена левица" последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет, в чиято философия водеща е защитата на социалните права на широк кръг от граждани, обяви още вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров в изявлението след заседанието на Коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

Затова част от нашите депутати бяха днес рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, посочи той. Зафиров поздрави синдикатите за адекватната и навременна реакция, така че да стане ясно на българското общество какво точно ще загуби, ако влезем в следващата бюджетна година със стария бюджет за 2025 г.

За нас е много важно бюджетът да бъде приет, заяви Румен Петков, председател на партия АБВ, част от "БСП-Обединена левица". Иначе потърпевшите групи ще бъдат много, говорим милион - милион и половина български граждани, коментира той. Говорим за увеличението на минималната работна заплата, на обезщетението за втората година от майчинството, отбеляза Петков.