Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2025 г. в размер на 143 331 лв. за създаването на нови социални услуги за резидентна грижа за хора в надтрудоспособна възраст.

Със средствата ще бъдат изградени 3 Центъра за настаняване от семеен тип в общините Брегово, Дългопол и Николаево.

Те ще осигуряват грижи и подкрепа за общо 71 възрастни.

Новите услуги ще бъдат разкрити по инициатива на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. В края на юни той инициира среща с Националното сдружение на общините в Република България, по време на която призова местните власти да направят преглед кои неизползваеми публични сгради могат да бъдат лесно и с относително малко инвестиции адаптирани и използвани за предоставянето на резидентна грижа за възрастни хора.

Средствата за новите социални услуги са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.