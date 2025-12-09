На границата между бурята и тъмнината, с вълнение до 4 бала и вятър от 20 възела, Военноморските сили извършиха рискова и бърза евакуация на екипажа от изоставения танкер „Кайрос“ – общо 7 души са спасени от 10. Военният вертолет „Пантер“ от база „Чайка“ влезе в операция „на ръба на времето“, а пилоти и спасители се спуснаха директно на борда, за да изведат моряците един по един.

Вече пети ден авариралият танкер „Кайрос“ е край брега на Ахтопол.

„Военноморските сили бяха ангажирани с операцията от самото начало - от момента, в който беше установено, че корабът е изоставен. Вертолет от военноморска база „Чайка“ извърши разузнавателен полет, за да установи реалното състояние на кораба“, разкри капитан втори ранг Николай Колев - командир на Военноморската авиобаза „Чайка“.

След това е разпоредена доставка на хранителни продукти, вода, медикаменти и телекомуникационни средства. По-късно към ВМС е отправена нова задача - да евакуират част от екипажа. „Беше, както казват летците, на ръба на времето, тъй като метеорологичните условия не бяха добри и наближаваше тъмната част на денонощието, но бих казал, че рискът беше премерен“.

„Изпълнихме операцията в изключително сложни метеорологични условия, които бяха на ръба на възможностите. Но ние имаме готовност да изпълняваме подобни мисии“, разказа Колев. И допълни, че в последните месеци са зачестили доста тези операции.

„Мен ме спуснаха на кораба посредством лебедката на вертолета и един по един евакуирах бедстващите от кораба „Кайрос“. Времето беше много лошо, но няма никаква опасност, тъй като тези задачи ги тренираме всяка седмица. Моряците бяха напълно адекватни и изпълняваха всичко, което им кажем, за да може операцията да протече безопасно, каза капитан Димо Тюфекчиев.

„Всичко зависи от пълния набор от хора и е строго свързано. В района имаше ветрове от порядъка на 20 възела, което усложнява изпълнението на операцията. Също така ниска облачност и вълнение около 3-4 бала, но колегите са професионалисти и успяха да се справят“, разказа капитан Георги Тонев - втори пилот в състава на екипажа на мисията за търсене и спасяване на екипажа на „Кайрос“. По думите му е участвал в много подобни рискови ситуации.

До достигането на тази „рутинна дейност“ стои много труд, работа, учения и както е рутинно, така крие своите рискове и опасности.