От „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!” днес от 18:00 часа, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Според съобщението проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета.

Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, допълниха от „ДПС-Ново начало“. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем „ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората”, пише още в съобщението.

От формацията прилагат и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите: Белица - в центъра на града, Руен - на площада пред Общината, Провадия - на централния площад, Велико Търново - на пл. „Майка България”, Видин - на площада пред Общината, Враца - на площада между читалището и Общината, Крушари (област Добрич) - Народно читалище (НЧ) „Йордан Драгнев“, Кърджали - на площад „Освобождение”, Кюстендил - на площад „Велбъжд“, Луковит - на централния площад, Монтана - на площад „Жеравица” пред сградата на областната администрация, Сърница - пред Общината, Плевен - пред Драматично-куклен театър (ДКТ) „Иван Радоев”, Асеновград - на площад „Акад. Николай Хайтов“, Разград - на площад „Независимост”, Ветово (област Русе) - пред общинската администрация, Дулово - на площада пред Общината, Сливен - на площад „Цар Освободител”, Смолян - на бул. „България” 67, Ботевград - в централния градски парк, Търговище - пред сградата на Драматичния театър, Хасково - на площад „Свобода”, Шумен - пред ДКТ „В. Друмев”, Ямбол - на площада до Общината.

На 3 декември лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, в отговор на въпрос за оставката на правителството, каза в кулоарите на парламента, че власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, коментира той. „Всеки има право да подкрепя своите партии, а омраза ги съветвам да не сеят – етническа, към ДПС. Показаха по екраните мои братя турци, помаци и роми“, каза също Пеевски и заяви, че няма да позволи такова нещо. Лидерът на формацията посочи, че ще подкрепят бюджета, когато е добър за хората.