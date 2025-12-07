Най-рано в понеделник се очаква да започнат евакуация на екипажа на кораба "Кайрос" край Ахтопол, обявиха от Областната администрация в Бургас.

В днешния ден няма да бъдат предприемани каквито и да е действия заради силното вълнение и лошите метеорологични условия.

Десетчленният екипаж на кораба, плаващ под флага на Бенин, е добре.

Неблагоприятното време в района на Ахтопол вчера възпрепятства опитите за преместване на плавателния съд в безопасна зона, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Ситуацията е следена постоянно от Морската администрация, Граничната полиция, Военноморските сили и местните власти.

Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.

Танкерът е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море в началото на декември.