Извършва се оглед на щетите след безредиците на протеста в София - има поражения както по инфраструктурата и градската среда, така и по трамваи от градския транспорт и много контейнери, това съобщи инж. Николай Неделков от Столичния инспекторат на брифинг пред медиите. През днешния ден ще бъде установена стойността на щетите и общият им обем.

"Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстанови се след 01:30 ч., когато полицията ни разреши. Тогава първо освободихме лините на градския транспорт, така че да могат да бъдат изтеглени горели, счупени и разсипани контейнери. След като бяха изтеглени контейнерите, отпадъците бяха избутани плътно до волеалеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на платната. Има 12 изгорели контейнера за разделно събиране. В 05:30 ч. започва почистването с механизирани машини на пътните платна. Към момента вече всичко е почистено", посочи Неделков.

Той обясни, че в целия център има охранителни камери и оставят органите реда да си свършат работата.

"Разрешението беше за масово мероприятие на площад "Независимост" и за мирно шествие до 22:00 ч. Сами видяхте, че след това напрежението ескалира", съобщи Неделков.

По думите му електричеството в цяла София се възстановява поетапно през целия ден. "Няма затруднения в придвижването на градския транспорт днес", допълни той.