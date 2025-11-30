Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, докато цените на плодовете и основните хранителни стоки се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

При зеленчуците най-много поскъпват краставиците - с 9,47 на сто до 3,40 лева за килограм, и морковите - с 9,16 на сто до 1,12 лева за килограм. Доматите са нагоре с 6,42 на сто до 2,62 лева за килограм. Цената на червените чушки се вдига със 7,24 на сто до 2,31 лева за килограм, както и на зелените - с 6,28 на сто до 2,10 лева за килограм. Поскъпват също тиквичките - с 3,22 на сто и се търгуват по 2,50 лева за килограм. Цената на картофите остава без промяна на 0,95 лева за килограм. Поевтиняват единствено зелето - с 8,68 на сто до 0,80 лева за килограм, и зрелият лук кромид - с 12,37 на сто до 0,85 лева за килограм.

При плодовете най-много поевтиняват ябълките - с 14,02 на сто до 2,00 лева за килограм. Цената на гроздето е надолу с 9,26 на сто до 2,90 лева за килограм. Портокалите се търгуват с 5,56 на сто по-малко до 2,38 лева за килограм. Поскъпват бананите - с 0,74 на сто до 2,71 лева за килограм, и лимоните - с 1,07 на сто до 3,40 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,63 на сто до 11,90 лева за килограм, а тази на кашкавал „Витоша“ се вдига с 0,18 на сто до 18,15 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,88 на сто нагоре и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поевтинява с 1,96 на сто до 2,30 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,97 на сто и то се търгува по 3,08 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 2,10 на сто до 6,71 лева за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 0,49 на сто до 0,41 лева за брой на едро.

Цената на ориза пада с 0,88 на сто и той се предлага по 3,37 лева за килограм. Зрелият фасул поскъпва с 0,28 на сто до 4,28 лева за килограм. Лещата е нагоре с 3,60 на сто до 4,20 лева за килограм. Брашното тип 500 поевтинява с 5,56 на сто до 1,53 лева за килограм. Олиото е по-евтино с 0,18 на сто и се продава по 3,30 на лева за литър. Захарта поевтинява с 4,69 на сто до 1,79 лева за килограм.