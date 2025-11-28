Печалбата на банковата система у нас към 31 октомври е в размер на 3,1 млрд. лв., което е с 85 млн. лв. (2,8 процента) повече от реализираната за същия период на миналата година, съобщава Българската народна банка (БНБ).

В края на октомври активите на банковата система възлизат на 208,2 млрд. лв. и са с 1,9 млрд. лв. (0,9 процента) по-малко спрямо края на септември.

Отношението на ликвидно покритие към 31 октомври е 234,4 процента при 234 процента в края на септември.

Ликвидният буфер е 53,3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 22,8 млрд. лв. (при 59,4 млрд. лв. и 25,4 млрд. лв. към 30 септември).





Брутните кредити и аванси в края на октомври са 134,8 млрд. лв. Спрямо края на септември те се увеличават с 900 млн. лв. (0,7 процента). Вземанията от кредитни институции намаляват с 421 млн. лв. (3,6 процента) до 11,1 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и „Държавно управление“) нараства през месеца с 1,4 млрд. лв. (1,2 процента) до 123,5 млрд. лв. Увеличение е отчетено при кредитите за домакинства с 988 млн. лв. или 1,8 процента (в това число със 749 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот) и за нефинансови предприятия - с 464 млн. лв. (0,8 процента). Намаляват кредитите за други финансови предприятия и за сектор „Държавно управление“ - с 15 млн. лв. (0,1 процента) и с 2 млн. лв. (0,2 процента).

В края на октомври общите депозити в банковата система възлизат на 175,9 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 2,2 млрд. лв. (1,3 процента). Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции с 3,6 млрд. лв. (21,4 процента) и на нефинансови предприятия със 778 млн. лв. (1,5 процента). През месеца нарастват депозитите на домакинствата - с 1,8 млрд. лв. (1,8 процента), на други финансови предприятия - с 403 млн. лв. (9 процента), и на сектор „Държавно управление“ - с 22 млн. лв. (0,6 процента).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 25,5 млрд. лв. и спрямо края на септември нараства с 262 млн. лв. (1 процент), като влияние оказва увеличението на текущата печалба и на натрупания друг всеобхватен доход, отбелязват от БНБ.