Вицепремиерът и председател на „БСП–Обединена левица“ Атанас Зафиров предупреди на извънреден брифинг, че съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със стария бюджет.

„Това е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение никой да не харесва бюджета“, посочи Зафиров.

Той подчерта, че партията е поела конкретни ангажименти към българските граждани, които не могат да бъдат компрометирани.

„Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и състоянието на общините не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални политики, БСП ще преосмисли своето участие в управлението“, заяви той.

Според вицепремиера ситуацията е изключително рискова и без нов бюджет държавата няма да може да отговори адекватно на икономическите реалности и очакваните промени.

Зафиров заяви, че партията ще участва активно в предстоящите обсъждания:

„Ще искаме срещи и със синдикатите, и с работодателите. И по отделно, ако трябва, но категорично ще защитаваме социалните политики, които са залегнали в бюджета. Това е нашата червена линия.“