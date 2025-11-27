Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти проектобюджета и протестите.
"След малко премиерът и "Дом съвета" ще ви съобщят какво съм решил. Казал съм "този бюджет да се изтегли, докато не се възстанови диалога с тристранката", каза той.
"Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казвам. Десетилетия съм работил с диалог", допълни Борисов.
