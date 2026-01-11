Жълт код за студено време обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 12 януари, понеделник, в Северна и части от Западна България.

Очаква се в тези райони температурите да останат по-ниски от обичайното и през целия ден да задържат отрицателни. Минималните ще бъдат в границите от -14 до -9°С и ще падне слана.

До края на днешния ден в Северна България и планинските райони снеговалежите ще продължат и снежната покривка ще се увеличава. В Горнотракийската низина те ще се активизират и ще са от дъжд и сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания.

През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва, но ще остане значителна. На места в източната половина от страната все още ще има валежи от сняг, но до сутринта валежите навсякъде ще спрат.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°.

Утре облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.