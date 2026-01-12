Скиор загина в Пирин. Сигнал за инцидента е получен в Планинската спасителна служба (ПСС) вчера следобед.

Според първоначалната информация, около 55-годишен мъж е излязъл извън пистите. Поради лошите метеорологични условия и трудния терен, той се е подхлъзнал и е ударил главата си.

ПСС потвърдиха, че скиорът е загинал на място. Той е бил без предпазна каска.

На сигнала са реагирали няколко екипа на ПСС, които за съжаление само са констатирали смъртта.

Загиналият е български гражданин на около 55 години.