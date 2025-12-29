До 4 януари 2026 г. е отменено почасовото платено паркиране на автомобили в зоните за кратковременно платено паркиране на територията на община Поморие.…
Мъжете или жените са по-добри ръководители? Статистиката сочи, че към 31 декември 2024 г. най-висок относителен дял на ръководните длъжности, заети от жени, се наблюдава в институциите на съдебната власт - 54,1 на сто, а най-нисък в законодателната власт - 23,3 на сто. Мъжете заемат 68,3 на сто от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, а жените са най-добре представени на ниво "заместник-ръководител" - 42 на сто. Това показват публикуваните на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) данни от изследването "Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2024". Към края на 2024 г. в централната администрация на изпълнителната власт жените на ръководни длъжности представляват 40,9 на сто от всички ръководители, а делът им в териториалната администрация е 34,6 на сто. Данните показват, че жените имат по-голям относителен дял в ръководствата на изпълнителните агенции (67,4 на сто) и специализираните териториални администрации (57,9 на сто) и по-малко участие в управлението на отделните министерства, където 74,7 на сто от ръководния състав се състои от мъже. Изследването на НСИ се провежда на всеки три години и обхваща заетите ръководни длъжности на високо и средно управленско ниво, участващи в процесите на вземане на решения в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и други самостоятелни структури. Справка в изследването на НСИ за 2021 г. показва, че тогава 68,8 на сто от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво (напр. министър, председател, управител, генерален директор и др.) са били заети от мъже. Жените отново са били най-добре представени на ниво "заместник ръководител" като са заемали 41,1 на сто от тази категория длъжности. По отношение на институциите в трите власти, жените са заемали най-висок относителен дял на ръководни длъжности в съдебната власт – 53 на сто, следвани от изпълнителната власт, където делът е бил 35,2 на сто, а най-слабо представени са били в законодателната власт, където жените са заемали 24,2 на сто от ръководните постове. Жените на ръководни позиции в България се увеличават, въпреки че остават по-малко от мъжете, съобщиха през септември от пресслужбата на Министерския съвет. През 2024 г. техният брой е достигнал 79 000 - с 11 000 повече в сравнение с предходната година, което е ръст с повече от 16 на сто, сочат данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., одобрен от кабинета тогава.
