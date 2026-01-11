КАТ посече толеранса на скоростта по пътищата. Досега водачите знаеха, че при превишение с 10 км/ч камерите няма да ги заснемат.

От фиш, на който от "Телеграф" попаднали в социалната мрежа, става ясно, че при превишение до 100 км/ч толерансът е 3 км, а когато е над 100 км, камерите не снимат, ако се движим с по-висока скорост в рамките на 3%.

Фишове

Тол камерите засичат средна скорост от 7 септември, а данни за нарушенията се събират от 26 ноември. Първоначално беше обявено, че фишовете ще тръгнат към нарушителите чак през февруари заради необходимост от техническа и логистична подготовка. Честитките вече пристигат при провинилите се шофьори.

Глобите са същите като тези, които се налагат при стандартното засичане на скорост. При превишаване на скоростта с 10 км/ч глобата е 20 лв.; когато е в диапазона от 11 до 20 км/ч, тя става 50 лв.; от 21 до 30 км/ч – 100 лв.; от 31 до 40 км/ч – 400 лв.; при превишение над 40 км/ч – 600 лв.

При заснемане на возило, което преминава с над 50 км/ч, глобата става 700 лв., като водачът се лишава за три месеца от право да шофира. За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с по 50 лв. Контролни точки се отнемат само за превишение от 31 до 40 км/ч.

При електронен фиш не се отнемат контролни точки, независимо от превишението, уточняват от МВР. При превишение над 50 км/ч, след издаване на наказателно постановление (а не електронен фиш), се отнема временно книжката за 3 месеца и глобата расте: +50 лв. за всеки 5 км/ч допълнително.