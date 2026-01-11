Неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие. Министерството на външните работи (МВнР) на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство – символ на държавността и официалното присъствие на Република България в Република Северна Македония (РСМ). Това заявиха от МВнР в съобщение до медиите.

Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. МВнР изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на РСМ при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност, казват още от външното ни министерство. Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират, добавят от ведомството.

Настояваме компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им, обявиха от МВнР.

Република България очаква от институциите в РСМ ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения, казват също от външно министерство и уверяват, че ще продължават внимателно да следят развитието на случая и си запазват правото да предприемат допълнителни действия в защита на българските интереси.

На официалната си фейсбук страница от посолството на България в Скопие заявиха, че са сезирали компетентните органи в РСМ за посегателството. От посолството публикуваха снимка и видео от случилото се. На кадрите се вижда как човек удря по стъклото на сградата на посолството.