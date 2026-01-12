Днес от 10.00 ч. в изпълнение на Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС. .

Държавният глава обяви намеренията си на 19 декември 2025 г. в края на консултациите с представители на парламентарните групи в парламента, направени след оставката на правителството, начело с премиера Росен Желязков след многохилядни протести в цялата страна. Консултациите започнаха на 15 декември.

Според Конституцията, след оставката на кабинета и консултациите, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група (в случая ГЕРБ), да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер (в случая ПП-ДБ). Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за министър-председател.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Припомняме, че в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи.

"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца.