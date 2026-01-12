На 12 януари почитаме паметта на на мъченица Татяна и на свети Сава Сръбски.

Светата мъченица Татяна живяла в Рим в първата половина на III век по времето на император Александър Север. Баща ѝ бил висш сановник в империята.

Татяна млада станала християнка и като дякониса помагала както в богослуженията с четене и пеене, така и в грижите за бедните и болните.

Благородният ѝ произход и пламенната ревност, с която тя изпълнявала задълженията си в християнската община на столицата, отредили на Татяна видно място сред християните.

Младата жена служила с голямо себеотрицание и проповядвала учението на Иисус Христос.

И макар сам императорът да не преследвал християните, управителят на Рим Улпиан започнал гонение.

Тогава заедно с други вярващи в Христос била заловена и Татяна. След поредица жестоки изтезания била обезглавена през 226 г.

Свети Сава е роден през XII век. Бил най-малкият син на великия жупан на Сърбия Стефан Неман.

На 18 години Сава отишъл в Атон, където станал монах във Ватопедския манастир и се подвизавал в святост.

С помощта на баща си изградил Хилендарския манастир. Баща му и по-големият му брат Стефан станали монаси, майка му също отишла в манастир.

В 1219 г. свети Сава станал основател на самостойната Сръбска църква. Почита се като покръстител на Сърбия, защото въвел славянско богослужение и книжнина.

Именници са Татяна, Татян, Таня, Таньо, Таню, Татияна, Татяна, Траяна