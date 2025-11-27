След този брутален бюджет, който внесоха и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на софиянци, на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата. Това заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пред журналисти в четвъртък преди началото на заседанието на Народното събрание.

"Предлагам две стъпки - Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет. Да го върнат, да го преработят. Да помолят тристранката, културно и възпитано, също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени", заяви той.

"През 2013 г. с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС предизвикаха тогава хората. Сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС. Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които би могло да успокоят донкъде обстановката в страната", допълни Атанасов.

Депутатът Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че управляващите са си "върнали заводските настройки и тяхното арогантно поведение спрямо протестиращите и спрямо бизнеса. Защото ние видяхме директни обиди към тези хора, които излязоха да защитят не просто свободата си, не просто правото си на изразяване. Те получиха брутални обиди от страна на представители и на ГЕРБ и на ДПС. Отношението към българския бизнес и сигнала, който получихме от Европейската комисия - то кой повече трябва да им го каже, че този бюджет излиза извън рамките. И ако някой компрометира пътя на България към еврозоната, това не е опозицията, не са протестиращите, не са работодателите, това са точно управляващите, които рискуват първия бюджет на България в евро".