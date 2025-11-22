Бившият председател на парламента Наталия Киселова заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, че отново би постъпила по същия начин, връщайки искането на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание. Според Конституционния съд действията ѝ са неправомерни.

Киселова обясни, че според трайната практика на Конституционния съд от 90-те години председателят на Народното събрание има правомощия да организира вътрешното функциониране на институцията, включително и решения като нейното, „с изключение на онези правомощия, които са изрично посочени в Конституцията“. Тя подчерта, че разпореждането ѝ е било съгласувано с шест от деветте парламентарни групи.

Бившият председател добави, че президентът е имал възможност да сезира председателския съвет, както обикновено правят народни представители или Министерският съвет, но вместо това е решил да се обърне директно към Конституционния съд, „с ясното съзнание, че разпореждането не подлежи на конституционен контрол“.

Киселова критикува Конституционния съд за това, че за втори път избягва да даде ясен отговор по въпрос, който остава нерегулиран.

„Когато има искане, което е противоконституционно, трябва ли да се обсъжда в комисии? Конституционният съд бяга от отговор на този въпрос“, каза тя и определи ситуацията като „политическа провокация“.

По отношение на реакцията на президента, който нарече решението на КС „победа на правото над произвола на политическата класа“, Киселова попита: „Може ли от противоправни действия да се черпи право?“

Наталия Киселова коментира и скандалите в парламента.

„В зала не виждам реални скандали. Повишеното напрежение е резултат на политически сблъсъци. Време беше да се върнем към нормалното функциониране на политическия дебат и противопоставянето между парламентарните групи по политики“.