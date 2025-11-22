Част от държавната администрация е доста добре обезпечена не само тази година, но и миналата година. Това коментира финансистът Борис Петров в предаването "Денят ON AIR" по повод ръста на заплати в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Натрупват се дефицити

"Голяма част от квази дефицитите ще бъдат запълнени с новия дълг и с допълнително даване на гаранции, включително със строителство на допълнителни блокове към АЕЦ "Козлодуй", заяви Петров.

Той отбеляза и дефицита в "Топлофикация София", който генерира проблеми в "Булгаргаз". По думите му в "Булгаргаз" са се натрупали два дефицита - от "Боташ" и от "Топлофикация София".

Финансистът подозира, че част от средствата ще бъдат използвани за рекапитализиране на "Булгаргаз" и впоследствие на "Топлофикация София".

Баланса в Бюджет 2026

"Имаме на хартия доста фрагментирана политическа коалиция, която управлява страната, но на практика виждаме, че тя е изключително консолидирана около определени цели - да се харчи повече, да се харчи непрозрачно и да се държат част от силовите структури щастливи, като се наливат в тях високи разходи за заплати", посочи Петров пред Bulgaria ON AIR.

Спрямо миналата година разходите за персонал са по-умерени, отбеляза финансистът.

"Финансовото министерство никога не е имало силна роля в контрола на публичните разходи в частта инвестиции - винаги е минавало през ресорните министерства", заяви Петров.

На въпрос държавата преодоляла ли е бурята с назначаването на особен управител на "Лукойл", той отговори, че бързо са се взели мерки да се ограничат възможностите рафинерията да спре да работи, но възникват въпросителни - какво се случва с пазара и как ще осигурим доставките.