Браншови организации се обединяват срещу новите държавни такси, които Българска агенция за контрол и безопасност на храните (БАБХ) възнамерява да им наложи.

"За съжаление днес, на 21 ноември, темата, която разискваме, трябва да има и отзвук, независимо, че денят е празничен - Ден на християнското семейство, обаче трябва да кажем истината. През 2026 година ръстът на цените на храните ще бъде увеличен заради увеличения административен натиск от една страна в бюджета в посока осигуровки, допълнителна данъчна тежест". Това заяви пред БНР Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

"От друга страна себестойността ни расте поради повишените енергийни и транспортни разходи, а от трета страна, както виждате - административната тежест по отношение на такси, които събира Българска агенция за контрол и безопасност на храните. Нямам как да не се отрази върху себестойността на продукцията. Тарифата, която бе публикувана преди няколко дни, бе предложена доста назад във времето", каза Кукушева.

"При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът, независимо че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави още Мариана Кукушева.