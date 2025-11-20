Държавата удря бизнеса с драстично по-високи такси за производители, преработватели и търговци на храни.

"При нас тези такси не са еднократни. Таксите са ежедневни в кланиците и в транжорните се извършва също ежедневен контрол". това коментира пред БНР Диляна Попова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите.

"Проблемът, който възникна е, че има европейски регламент, който определя таксите за официален контрол в кланиците и в транжорните. В момента действащата тарифа, която между другото е от 2017 година тарифа и не е променяна, в тази тарифа таксите са толкова, колкото са определени по регламента за официален контрол, но за съжаление, в новата тарифа се предвижда увеличение и ще ви дам пример - при клане на едри преживни животни таксата за едно животно сега е 10 лева, предвижда се по новата тарифа, да стане около 11 лева, при прасетата обаче от 2 лева се предвижда таксата да стане около 4 лева, което е почти два пъти и проблемът не е в това, че таксите се увеличават. Проблемът е, че според нас е нарушен принципът на прозрачност, защото ние нямаме информация кое налага икономическата обосновка за това увеличение на таксите", каза тя.

Изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите обясни още:

"Освен че в кланиците се събират такси за извършване на месопреглед, защото в кланиците има постоянен ветеринарен контрол и колегите ветеринарни лекари, които извършват месопреглед, могат да гарантират безопасност на месото, освен това, за да дойде животното от фермата до кланицата, също се извършва клиничен преглед от ветеринарен специалист, за което се заплаща такса и отделно се издава документ - ветеринарно медицинско свидетелство, с което живите животни се предвиждат до кланицата и докато сега за придвижването на едно прасе се плащаше такса от 25 стотинки, сега таксата скача на 60 стотинки, което ако сметнем милион и сто прасета по 25 стотинки сега са 27 500 лева, а при двойното увеличение ще станат около 64 900 лева, които ще се плащат за придвижване на животни".

Таксите касаят всички по агрохранителната верига - от изследвания за болести по животни, отварянето на ветеринарни клиники, до обектите за търговия на дребно с храни.

Така например един производствен цех вече ще трябва да плаща от сегашните 34 лева - 1060 лева или 542 евро. А магазините или ресторантите до 50 квадрата ще трябва да плащат 6 пъти повече.

13 браншови организации, сред които млекопреработватели, животновъди, хлебари, винари, поискаха от премиера новите такси да бъдат отложени.

Според тях вдигането на услугите е необосновано и нарушава принципите на равнопоставеност и ще се отрази в крайните цени на храните.