Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г. Предвидено е бюджетът на НЗОК да бъде увеличен и да възлезе на 5,5 милиарда евро.

"Нов момент в проекта за бюджет на НЗОК за 2026 година са предвидените 260 млн. евро трансфери от централния бюджет и че се регламентира минималният месечен размер на основните месечни възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Очакванията са това да доведе до ръст на възнагражденията на медицинските специалисти", заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Внезапно депутатите решиха да продължат работа днес докато не минат през доклада и за Държавния бюджет.

"Възраждане" се възмутиха от този ход и казаха, че напускат залата, като призоваха и другите опозиционни партии да напуснат залата.