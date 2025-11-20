Подкрепям напълно предложението на ГЕРБ коледните добавки за пенсионерите да бъдат 120 лева за пенсионерите с пенсии до прага на бедност. Това каза пред журналисти в парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Вчера лидерът на ДПС с писмо поиска от министъра на финансите да се осигури коледна добавка за пенсионерите в размер на 110 лв.

На въпрос дали би се отказал от охраната на НСО, за да има пари за пенсионерите, Пеевски заяви:

„Питайте първо чичо Румен какво прави, за кортежите на НСО и тогава“, така Пеевски отговори на въпроса ще се откаже ли от НСО, за да има пари за пенсионерите, както настояват от ПП-ДБ.

По-рано пред bTV Асен Василев също коментира темата. Той призова Делян Пеевски да се откаже от държавната си охрана, ако иска да допринесе за коледни добавки за пенсионерите.Василев изчисли, че ако всички депутати и кметове на "ДПС-Ново начало" дарят заплатите си, каквато заявка направиха, това ще даде по 10 стотинки на пенсионер, но ако Пеевски се откаже от охраната си - ще допринесе с по 1 лев за всеки пенсионер.

"Да гласуваме първо на махнем охраната на Делян Пеевски , за да дадем повече на пенсионерите. Така ще има по 1 лев за 2 милиона пенсионери", заяви Василев. Определи хода на "ДПС-Ново начало" с даряване на заплати като "популизъм в повече".

Изключително съм доволен и благодаря на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда, посочи още Пеевски. Парите ще отиват за хеликоптерите за гасене, подчерта той. Пеевски каза, че решението е изключително добро, както и че е доволен от работата на министъра на транспорта и го поздрави.

На въпрос за референдум за датата за въвеждане на еврото в България, Пеевски посочи, че президентът Румен Радев няма юридически екип. „Много е тежко положението, първо да прочете какво е решил Конституционният съд – той не е разбрал, но му е трудно, ние знаем. Той може да види само една мишена, и след това да пада надолу от януари“, каза Пеевски.