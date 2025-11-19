Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година е насрочено за петък, 21 ноември. План-сметката на държавата влиза в пленарна зала като осма точка в дневния ред – преди парламентарния контрол.

Решението беше включено в седмичната програма след председателския съвет, а впоследствие беше прегласувано.

123 депутати подкрепиха включването на бюджета, 62 гласуваха „против“, а 28 се въздържаха.

„Докато не завърши тристранният диалог, парламентът не трябва да се занимава с този бюджет“, заяви Асен Василев от ПП-ДБ по време на процедурата по прегласуване.

Той подчерта, че парламентът разглежда бюджет, който не е минал през Тристранния съвет.

Припомняме, че централният бюджет – първият за България, изготвен в евро – вече беше одобрен във водещата комисия по бюджет и финанси, където министърът на финансите Теменужка Петкова го защити.