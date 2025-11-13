„Лукойл“ са поискали отсрочка от САЩ, което означава, че преговарят. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV медийният експерт Диана Дамянова, работила 17 г. в „Лукойл“. Тя добави, че според нейни източници те настояват за отсрочка или цялостна отмяна на санкциите.

Относно твърдението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че страната ни ще получи дерогация, Дамянова обясни, че познавайки го, най-вероятно има солидна информация по темата. Тя допълни, че той никога не говори случайни неща.

„Когато прави нервни изявления, понякога прекрачва границата, но иначе той знае какво казва и с всичко това, той цели нещо“, обясни пиар експертът.

Дамянова посъветва управляващите за фигурата на „особен управител“ да изберат човек, който е работил в рафинерията в Бургас и е запознат с процеса. Тя беше категорична, че не трябва „да се влиза с боздуган вътре, защото това ще доведе до много неприятности“.

„Аз смятам, че в плановете на това правителство не е да извърши бързо откупване. Съдебният контрол е махнат, за да могат да махнат забавянето. Мисля си, че Борисов, като добър играч, преговаря и с двете страни – и с руснаците, и с американците“, заяви Дамянова.

Тя отхвърли твърденията, че президентът Румен Радев може да договори продажбата на компанията на унгарците.

На въпрос каква компания е „Лукойл“, тя отговори: „Много модерна и добре структурирана, компания, която от естествения монопол, който наследи при хода на приватизацията, успя да се развие във всички подбраншове. Икономически страната е в голяма зависимост от дейността на „Лукойл“ и нейното управление“.

Тя обясни, че компанията е била управлявана и от български екип, и от руснаци: „Валентин Златев успя да уреди нещо нечувано тогава – инвестиция от 2,5 млрд. лева в модернизирането на централата от екологична гледна точка. Такава инвестиция се откупва за 25-30 г. Приказките за недобро управление на „Лукойл“ са неверни, тя успя да поддържа ценови равнища на значително под европейските, сега ще видим какво ще стане“.

За Бюджет 2026

Попитана за Бюджет 2026, Дамянова каза: „Той е така направен така, че да спечели ГЕРБ изборите за президент през 2026 г. Той храни клиентелата, той поддържа тези слоеве, които традиционно гласуват за тях и затова реформи това правителство ще предложи, след като спечели изборите. В България има „доволни слоеве“, които работят предимно в държавния сектор“ Тази средна класа има нужда от тишина и спокойствие и Борисов им я дава, и в този смисъл те са негова клиентела“.